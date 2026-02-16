بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت أن لجنة التراث في العالم الإسلامي وافقت، خلال اجتماعها الثالث عشر بمدينة طشقند عاصمة الاوزبكستان، على تسجيل 117 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا جديدا ل 16 دولة، من بينها تونس التي رشحت ملف ” تحصينات مدينة غار الملح” الممثلة في ثلاثة أبراج تعود إلى القرن 17، على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي .

وأضافت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت أن هذا التتويج هو اعترافٌ دولي بعظمة القلاع الثلاث (اللوتاني، الوسطاني، ولازاريت) التي شُيدت في القرن السابع عشر (حوالي 1650م) والتي مزجت بين عبق الهندسة الأندلسية والمهارة العثمانية و

وأشارت المندوبية إلى أن هذا الإعلان التاريخي جاء ليؤكد أن غار الملح ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي متحفٌ مفتوح يجمع بين التراث المعماري ونظام “الرملي” الفريد.

كما قدمت اللجنة توصية تدعو من خلالها إلى دعم تسجيل قرية سيدي بو سعيد على لوائح التراث العالمي لليونسكو، بعد أن كانت سجلتها لجنة التراث بالإيسيسكو منذ 2022 على القائمة النهائية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



