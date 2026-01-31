Français
بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

أفاد عبدالسلام الطرابلسي ، رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية بنزرت، في تصريح لتونس الرقمية أنّ الهيئة الجهوية قرّرت تسخير 80 عنصرًا تابعين للهلال الأحمر التونسي ببنزرت، إلى جانب 40 عنصرًا إضافيًا لتعزيز الفرق الميدانية، وذلك للتدخّل السريع عند حدوث أي طارئ بكامل تراب الولاية.

وأوضح الطرابلسي أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية المنتظرة، والتي يُتوقّع أن تشمل عددًا من ولايات الجمهورية ابتداءً من اليوم السبت، بما يستوجب رفع درجة الجاهزية والتأهب لضمان سلامة المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببنزرت جاهزية الفرق الميدانية ووسائل التدخل، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة إلى حين تحسّن الظروف الجوية.

