الأخبار

بنزرت تطلق خطة شاملة لمعالجة النقاط السوداء والزرقاء في جميع البلديات حتى نهاية 2026

أعلن والي بنزرت عن انطلاق برنامج جهوي واسع يهدف إلى تحسين المحيط البيئي داخل مختلف بلديات الولاية الـ17، من خلال تنظيم حملات مشتركة ودورية لمعالجة النقاط السوداء والزرقاء والقيام بأشغال تهيئة عامة.

وأوضح الوالي، خلال زيارة ميدانية إلى عدد من مناطق معتمدية بنزرت الشمالية، أن البرنامج سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل:

  • المرحلة الأولى تمتد إلى غاية شهر مارس 2026، وتشمل حملات تنظيف وتدخلات بيئية متواصلة بمعدل ثلاثة أيام في كل بلدية.

  • المرحلة الثانية ستكون بين شهري مارس وأوت 2026.

  • أما المرحلة الثالثة فستتم بين أوت ونوفمبر من العام نفسه.

وأضاف أنّ هذه الحملات ستتم بمشاركة مختلف الأطراف الجهوية والمحلية، بما في ذلك البلديات، ومصالح الولاية، والإدارات الفنية، إضافة إلى المؤسسات العمومية والخاصة، وجمعيات المجتمع المدني والمتطوعين من المواطنين، بهدف تعزيز النظافة وتحسين صورة الفضاءات العامة بالجهة.

المصدر: وات

تعليقات

