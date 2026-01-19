بنزرت : تعليق الدروس بجميع المؤسسات التربوية يوم غد الثلاثاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت عن تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية بالولاية يوم غد الثلاثاء 20 جانفي 2026 وذلك بسبب التقلبات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها الجهة.

ودعت اللجنة عموم المواطنين لملازمة الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن مجاري الاودية والتقيد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص، علاوة على تفعيل التدابير الوقائية الذاتية.

كما اكدت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ان كافة مصالحها الجهوية والمحلية تبقى في حالة إنعقاد دائم وجاهزة للتدخل في الابان عند كل طارئ.

