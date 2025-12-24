Français
Anglais
العربية
الأخبار

بنزرت : تنفيذ قرار هدم و إزالة لبناية آيلة للسقوط

بنزرت : تنفيذ قرار هدم و إزالة لبناية آيلة للسقوط

نفّذت الأجهزة التنفيذية المشتركة بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، اليوم الأربعاء، قرار هدم وإزالة لبناية على ملك للدولة آيلة للسقوط وواقعة حذو المدرسة الابتدائية السمان بجومين، وفق معتمدة المنطقة وفاء بن عريف.

و أوضحت بن عريف، في تصريح لصحفي “وات”، أنّ هذه البناية باتت تمثل خطرا على المارة و مستعملي الطريق و لاسيما التلاميذ والاطار التربوي للمدرسة، ما استوجب التعجيل بتنفيذ قرار الإزالة.

و بيّنت ان قرار هدم وإزالة البناية نفّذته مصالح البلدية والمعتمدية، بحضور مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية والحرس الوطني والحماية المدنية وعمدة المكان، وسبقه تنفيذ قرار إخلاء ضد أحد الأشخاص الذين كانوا يستغلونه دون صيغ قانونية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

674
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

353
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
350
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
343
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
315
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
304
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
289
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
288
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
280
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
276
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى