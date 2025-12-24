بنزرت : تنفيذ قرار هدم و إزالة لبناية آيلة للسقوط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفّذت الأجهزة التنفيذية المشتركة بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، اليوم الأربعاء، قرار هدم وإزالة لبناية على ملك للدولة آيلة للسقوط وواقعة حذو المدرسة الابتدائية السمان بجومين، وفق معتمدة المنطقة وفاء بن عريف.

و أوضحت بن عريف، في تصريح لصحفي “وات”، أنّ هذه البناية باتت تمثل خطرا على المارة و مستعملي الطريق و لاسيما التلاميذ والاطار التربوي للمدرسة، ما استوجب التعجيل بتنفيذ قرار الإزالة.

و بيّنت ان قرار هدم وإزالة البناية نفّذته مصالح البلدية والمعتمدية، بحضور مصالح املاك الدولة والشؤون العقارية والحرس الوطني والحماية المدنية وعمدة المكان، وسبقه تنفيذ قرار إخلاء ضد أحد الأشخاص الذين كانوا يستغلونه دون صيغ قانونية.

