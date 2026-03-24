بنزرت : تنفيذ 5 قرارت هدم و إزالة لمظاهر تحوّز غير قانوني بالملك العمومي البحري

تولّت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 5 قرارات هدم لعدد من المشارب و الأسوار و بناية مقامة بصفة فوضوية و إزالة مظاهر تحوز بالملك العمومي البحري دون وجه حق قانوني بمنطقتي شاطئ الميناء و سيدي علي المكي من معتمديّة غار الملح، وفق ما أوردته ولاية بنزرت على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

و تهدف هذه العملية إلى الحدّ من مختلف مظاهر التعدّي على القانون و الملكين العمومي و الخاص، و تولّت في إطارها مصالح الولاية و معتمدية و بلدية غار الملح بمعية مصالح وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ببنزرت و الحرس البحري، هدم و إزالة بناية مقامة على غير الصيغ القانونية و عدد من الاسوار و المشارب، علاوة على تحرير جانب هام من الملك العمومي بالمنطقتين من مظاهر التحوّز.

و وفق نفس المصدر، دعت المصالح الرقابية المشتركة، بالمناسبة، إلى معاضدة المجهود الرسمي الجهوي والمحلي المنجز في اطار إيقاف نزيف الاعتداء على الملكين العمومي والخاص عبر التحسيس والتوعية، لاسيما وان مثل هذه الحملات الرقابية المشددة متواصلة بالمنطقة كما بقية مناطق الولاية.

