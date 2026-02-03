Français
بنزرت: حجز وإتلاف عجل مذبوح مصاب بمرض السل

تمكّنت فرق الطب البيطري بمنزل بورقيبة، اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، من التفطن إلى وجود عجل مذبوح مصاب بمرض السل، وذلك خلال زيارة عمل روتينية بالمسلخ البلدي بالجهة.

وعلى إثر هذا الاكتشاف، تدخّلت على الفور مصالح بلدية منزل بورقيبة بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني والشرطة البلدية والمصالح المختصة، حيث تم حجز العجل المصاب وإتلافه وفق الإجراءات المعمول بها، وذلك حرصًا على حماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين وفق ما نقله مراسل “تونس الرقمية” بالجهة.

ويأتي هذا التدخل في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها المصالح البيطرية لمراقبة سلامة اللحوم والتصدي لكل ما من شأنه أن يشكّل خطرًا على الصحة العمومية.

