بنزرت: حملة رقابية تستهدف الآبار العشوائية والبناءات الفوضوية في الجنوب

شهدت معتمدية بنزرت الجنوبية، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، تنفيذ حملة ميدانية قادتها المصالح الرقابية المشتركة، أسفرت عن التصدي لعدد من التجاوزات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي.

وشملت التدخلات ردم آبار محفورة بطرق غير قانونية في منطقتي دار الجنة ودار الرمل، إلى جانب إزالة وهدم عدد من البناءات العشوائية التي تم تشييدها دون تراخيص.

وتندرج هذه الحملة في إطار جهود متواصلة على المستوى الجهوي لمكافحة ظاهرة الحفر غير القانوني للآبار، وما ينجرّ عنها من استنزاف للموارد المائية، فضلا عن التصدي للبناءات الفوضوية.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، في خطوة تهدف إلى فرض احترام القانون وحماية الملكين العمومي والخاص.

المصدر: وات
