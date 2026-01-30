بنزرت: حملة لهدم المباني المتداعية بالمدينة العتيقة حفاظًا على سلامة المواطنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفّذت اليوم مصالح بلدية بنزرت بالتعاون مع مختلف الإدارات والهيئات المحلية حملة ميدانية بالمدينة العتيقة لإزالة وهدم عدد من البناءات المتداعية للسقوط، والتي تمثل خطرًا على المواطنين والمارة.

ويأتي هذا التدخل في إطار الحرص المستمر على سلامة المتساكنين وحماية الأرواح والممتلكات، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من المخاطر الناتجة عن تدهور بعض المباني القديمة.

وقد تم تنفيذ الحملة بتنسيق مشترك بين بلدية بنزرت، معتمدية بنزرت الشمالية، الشرطة البلدية، الحماية المدنية، الإدارة الجهوية للتجهيز، والمعهد الوطني للتراث، ضمن عمل جماعي يهدف إلى ضمان السلامة العامة والتدخل الاستباقي لمعالجة النقاط السوداء التي قد تهدد أمن المواطنين

