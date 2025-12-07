بنزرت : حملة نظافة و تشجير بغابة عين الشرشارة برأس الجبل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار البرنامج الجهوي المستمر لحملات النظافة والتعهد البيئي بمختلف مناطق ولاية بنزرت، شهدت معتمدية رأس الجبل اليوم حملة واسعة للنظافة والتشجير بالغابة المعروفة بعين الشرشارة.

و تضمنت الحملة إزالة مختلف مظاهر التلوث والنفايات، إضافة إلى حملة تشجير تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي في المنطقة، مصحوبة بتظاهرة تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

و قد تابع الحملة ميدانيًا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، بحضور ممثلي السلط المحلية والبلدية، وأعضاء المجلسين الجهوي والمحلي. كما شاركت فرق المصالح البلدية لرأس الجبل ودائرة الغابات بشكل فعال، إلى جانب متطوعي الكشافة التونسية فرع رأس الجبل، وأبناء دار الشباب، ودار الثقافة، وجمعية حسان بلخوجة الثقافية، بالإضافة إلى جمعية Soul et Planet بتونس.

و تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الولاية لتعزيز الوعي البيئي والمساهمة في حماية الغابات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في دعم حملات النظافة والتشجير

