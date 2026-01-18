Français
Anglais
العربية
الأخبار

بنزرت : حوالي 5000 مشارك في الدورة الأولى لماراطون هيبودياريتوس تمهيدًا لتحويله إلى تظاهرة دولية سنة 2027

بنزرت : حوالي 5000 مشارك في الدورة الأولى لماراطون هيبودياريتوس تمهيدًا لتحويله إلى تظاهرة دولية سنة 2027

شهدت ولاية بنزرت اليوم الأحد تنظيم الدورة التأسيسية الأولى لنصف الماراطون هيبودياريتوس، التي حققت نجاحًا لافتًا على مستوى الحضور و المشاركة و التنظيم، وسط أجواء رياضية و سياحية متميزة، ما جعلها مرشحة بقوة لتصبح دورة دولية انطلاقًا من سنة 2027.

و سجّلت التظاهرة مشاركة قياسية لحوالي 5000 رياضي و رياضية من مختلف الأعمار و الجهات، إلى جانب مشاركين عرب و أجانب من هواة رياضات العدو.

و تولّى والي بنزرت سالم بن يعقوب الإشراف على إعطاء إشارة الانطلاق، عقب موكب تحية العلم، قبل أن يشرف على حفل توزيع الجوائز و تكريم الفائزين في مختلف السباقات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

352
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان

324
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
316
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
257
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
240
الأخبار

وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق التابعة للوكالة الفنية للنقل البري
237
الأخبار

الإتحاد السينغالي لكرة القدم يحتج حول التجاوزات بحق المنتخب قبل نهائي الكان
234
الأخبار

ديمبيلي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليل بثلاثية
229
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : “كان بإمكاننا الفوز بالنظر إلى مردودنا خلال الشوط الثاني” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى