بنزرت : حوالي 5000 مشارك في الدورة الأولى لماراطون هيبودياريتوس تمهيدًا لتحويله إلى تظاهرة دولية سنة 2027

شهدت ولاية بنزرت اليوم الأحد تنظيم الدورة التأسيسية الأولى لنصف الماراطون هيبودياريتوس، التي حققت نجاحًا لافتًا على مستوى الحضور و المشاركة و التنظيم، وسط أجواء رياضية و سياحية متميزة، ما جعلها مرشحة بقوة لتصبح دورة دولية انطلاقًا من سنة 2027.

و سجّلت التظاهرة مشاركة قياسية لحوالي 5000 رياضي و رياضية من مختلف الأعمار و الجهات، إلى جانب مشاركين عرب و أجانب من هواة رياضات العدو.

و تولّى والي بنزرت سالم بن يعقوب الإشراف على إعطاء إشارة الانطلاق، عقب موكب تحية العلم، قبل أن يشرف على حفل توزيع الجوائز و تكريم الفائزين في مختلف السباقات.

