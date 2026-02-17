بنزرت: دخول الجرار البحري “مكتريس” حيز الاستغلال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دخل الجرار البحري الجديد “مكتريس” حيز الاستغلال بميناء منزل بورقيبة التجاري، إثر موكب انتظم اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 بفضاء الميناء التجاري بـبنزرت المدينة.

استثمار بـ170 مليون دينار لاقتناء 6 جرارات

وقالت المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ خولة بالأخضر، في كلمة ألقتها بالمناسبة، إن هذا الاقتناء يمثل الجرار الخامس ضمن برنامج استثماري تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 170 مليون دينار، تم توظيفها لاقتناء 6 جرارات بحرية.

وأضافت أن الجرار السادس سيدخل حيز العمل قريبا بميناء حلق الوادي – رادس.

ميناء بنزرت–منزل بورقيبة بالأرقام: 5 ملايين طن و500 سفينة سنويا

وأبرزت بالأخضر أن الجرار الجديد سيلعب دورا مهما بميناء بنزرت–منزل بورقيبة الذي يتمتع، وفق قولها، بمكانة كبرى وطنيا وجهويا، إذ يستقبل ويُصدر سنويا ما يوازي 5 ملايين طن من البضائع، كما يستقبل ما يناهز 500 سفينة سنويا لفائدة عدد هام من المؤسسات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذا النشاط يعادل نحو 20 بالمائة من البضائع العابرة للموانئ التونسية.

منصة لوجستية لتعزيز الخدمات والأمن والإنقاذ وحماية السواحل

وتهدف هذه الجرارات إلى تعزيز الخدمات المينائية والبحرية في تونس عبر منصة لوجستية تتكون من جرارات بحرية عالية الجودة وذات كفاءة في تأمين دخول وخروج السفن بالموانئ التونسية.

كما تضطلع، وفق المعطيات المقدمة، بأدوار إضافية تشمل تعزيز أمن المرافق المينائية وسلامتها، والمساعدة والجر والبحث والإنقاذ، والعناية بالمحيط، والمساهمة بفاعلية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية السواحل التونسية.

