بنزرت : غلق حركة الجولان بالطريق الجهوية عدد 57

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت غلق حركة الجولان على الطريق الجهوية عدد 57 بمنطقة المرقازين ببنزرت الجنوبية، وذلك على جميع العربات من النقطة الكيلومترية عدد 0 إلى النقطة الكيلومترية عدد 10، بداية من اليوم الثلاثاء 27 جانفي الجاري.

و يأتي هذا القرار على خلفية الانزلاق الجزئي الذي جدّ بالطريق على مستوى النقطة الكيلومترية عدد 5، إثر التقلبات المناخية غير المسبوقة التي شهدتها الجهة خلال الأسبوع المنقضي. وقد تم الاتفاق على تحويل حركة المرور في الاتجاهين عبر الطريق الوطنية عدد 11 والطريق الجهوية عدد 51.

و جاء هذا الإجراء عقب زيارة ميدانية أداها والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة سالم بن يعقوب إلى موقع الانزلاق، بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ومعتمد المنطقة فيصل العجمي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الجهوية والمحلية وممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والحماية المدنية والحرس الوطني.

و دعت السلط الجهوية متساكني منطقة المرقازين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر وعدم المجازفة عند المرور قرب النقطة المتضررة، مع الالتزام التام بتوصيات وتعليمات المصالح المختصة حفاظًا على سلامتهم.

و في السياق ذاته، وجّه والي بنزرت تعليماته إلى مصالح التجهيز لاتخاذ الإجراءات الإدارية المستعجلة بالتنسيق مع الهياكل المركزية، والانطلاق في أشغال إصلاح وتهيئة الطريق، بالتوازي مع التدخلات العملية الرامية إلى شفط المياه الراكدة بمحيط الطريق، وذلك بهدف إعادة حركة الجولان إلى نسقها الطبيعي في أقرب الآجال.

