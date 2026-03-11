Français
الأخبار

بنزرت: متابعة ميدانية لأشغال مشروع استصلاح وتثمين كورنيش بنزرت وحمايته من الانجراف البحري

دعا  والي بنزرت، سالم بن يعقوب، إلى النظر في الإمكانيات المتاحة لتثمين مشروع استصلاح وتثمين كورنيش بنزرت وحمايته من الانجراف البحري من خلال برمجة أشغال تهيئة للجدار الواقي والأرصفة والإنارة التجميلية للكورنيش بما يضفي جمالية ووظيفية تامة وعالية للمشروع.

وأثنى، خلال زيارة عمل أداها، اليوم الأربعاء، إلى حضيرة المشروع رفقة المدير العام المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بلحاج، على النسق المتقدّم للأشغال، وحرص جميع الأطراف ذات العلاقة لإتمام المشروع في أقرب الآجال، خاصة لما يكتسيه من بعد وطني وإقليمي وأهميته الجهوية والمحلية في تعزيز البنية التحتية والانشطة الاقتصادية والسياحية والمنظومة البيئية البحرية، وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك.

وأوصى الوالي، بالمناسبة، بمواصلة تعزيز التواصل بين جميع المكونات المجتمعية المهيكلة والمستقلة باعتبارها قوة اقتراح ومراقبة ومعاضدة لمجهودات الدولة، وفق تعبيره.

من جانبه، أبرز المدير العام المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بلحاج أن الاعتمادات الجملية المرصودة للمشروع تقدّر بحوالي 100مليون دينار 40مليون دينار منها مخصّصة للمرحلة الاولى الجاري إنجازها حاليا.

وحضر الزيارة الميدانية كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق، ورئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ماهر خشارم، والمقاولات ومكتب المراقبة المكلفين بالمشروع .

يذكر أنّ  الاشغال الفنية للمشروع انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر الفارط 2025 ، وتمتد على طول حوالي 7كلم، وتشمل إنجاز حوالي 3 “سنابل صخرية، وتغذية صناعية بالرمال في حدود واحد مليون متر مكعب من الرمال  سيتم جلبها من اعماق البحر في تدخل نموذجي اول من نوعه في تونس وفي الجهة، علاوة على انجاز فسحة على طول حوالي 600 متر بالمنطقة، وتركيز مصدات رياح، وتثبيت للكثبان الرملية وغيرها من الاشغال الفنية التي ستساهم في تثمين المنطقة وحماية الشريط الساحلي والبيئة البحرية.

وات

