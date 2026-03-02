بنزرت: مخالفات الأسعار تتصدر الحصيلة وحجز كميات مدعمة بسبب الاحتكار والمضاربة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفّذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، ما يزيد عن 1800 عملية تفقد ميداني شملت مختلف مناطق الولاية وكل مسالك التوزيع، من أسواق الجملة إلى الأسواق البلدية والأسبوعية والمساحات التجارية والمحلات ووحدات التصنيع وغيرها.

300 مخالفة اقتصادية أبرزها عدم إشهار الأسعار

وأفضت هذه التدخلات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تحرير حوالي 300 مخالفة اقتصادية، تعلّقت في أغلبها بـ:

عدم إشهار الأسعار: 157 مخالفة

مخالفات المترولوجيا (الموازين والقياس): 70 مخالفة

الزيادة غير القانونية في الأسعار: 51 مخالفة

التقليص في وزن الخبز: 9 مخالفات

إضافة إلى مخالفات أخرى متفاوتة.

10 فرق مشتركة وخلايا قارة بالأسواق

وأوضح المدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للاهم أن هذه العمليات تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدي للتجاوزات المحتملة خلال شهر رمضان، وتنفيذا لتعليمات رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، والي بنزرت سالم بن يعقوب.

وأشار إلى تسخير 10 فرق مشتركة تضمّ مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، والمصالح الأمنية، إلى جانب فرق هيئة السلامة الغذائية بالجهة، مع تركيز خلايا قارة بعدد من الأسواق اليومية والأسبوعية.

مراقبة الجودة وقمع الغش في قطاعات حساسة

وأضاف أن الجهود شملت أيضا فرقًا قارة مشتركة بين مصالح التجارة والصحة لمراقبة جودة المنتوجات وقمع الغش، خصوصًا في قطاعات:

الألبان، المخابز، الفواكه الجافة، العصائر، المصبرات الغذائية

كما تم اعتماد فرق ميدانية على الطرقات تضم مصالح التجارة والصحة والأمن والحرس الوطنيين والديوانة.

تكثيف التدخلات ابتداء من 15 رمضان وحملات ليلية

وبيّن المسؤول الجهوي أن الاستراتيجية اعتمدت تنويع التدخلات بما يواكب نسق الحركية التجارية، عبر رقابة صباحية ومسائية وعلى الطرقات، إلى جانب عمليات نوعية بالتنسيق مع المصالح الأمنية استهدفت مراقبة المخازن والمستودعات والقطاعات الاستهلاكية المرتبطة بـ“قفة المستهلك”، خاصة:

الخضر والغلال، المواد الغذائية، اللحوم، الأسماك، المخابز، محلات ومخابر صنع وترويج المرطبات.

كما أكد أن الحملات الرقابية ستتوسع يوميا ابتداء من يوم 15 رمضان لتشمل حملات ليلية عبر فرق مشتركة لمراقبة محلات بيع الملابس، المقاهي، فضاءات الترفيه، ومحلات بيع اللعب وغيرها.

حجز 115 قنطارا من الفرينة المدعمة وكميات من الزيت والغلال

وفي سياق متصل، تم حجز حوالي 115 قنطارا من الفرينة المدعمة، إلى جانب كميات هامة من الزيت المدعم والغلال، كانت موضوع ممارسات احتكارية ومضاربات، شملت بالخصوص الإخلال بتراتيب الدعم والزيادة غير القانونية في الأسعار وإخفاء البضاعة.

