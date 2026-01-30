Français
الأخبار

بنزرت : هدم حائط مهدّد بالسقوط بإحدى المؤسسات التربوية بمنزل جميل كإجراء وقائي

أكدت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمعتمدية منزل جميل، أنّه في إطار الحرص على السلامة العامة، تمّ اليوم الجمعة التدخّل لهدم حائط متداعٍ للسقوط بإحدى المؤسسات التربوية بالجهة، وذلك على إثر التقلبات الجوية الأخيرة والتساقطات المطرية المسجّلة.

و جاء هذا التدخّل الاستباقي بعد استكمال جميع المعاينات الفنية اللازمة، وبحضور مختلف الأطراف المتداخلة والمعنية، بهدف إزالة الخطر وحماية سلامة المارة والتلاميذ والإطار التربوي، تفاديًا لأي حوادث محتملة، خاصة في ظل تواصل الاضطرابات الجوية وارتفاع سرعة الرياح.

و أفادت اللجنة أنّها تواصل التنسيق مع بلدية المكان وبقية المصالح الجهوية والمحلية ذات الصلة، مع مواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لمختلف الوضعيات التي قد تمسّ من السلامة العامة، ضمانًا لأمن المواطنين وسلامة المؤسسات التربوية بالمنطقة.

تعليقات

