بنزرت: 23 مارس.. انطلاق أشغال التغليف والتعهد والصيانة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك

أعلنت ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية أنموضوع ضبط كافة الإجراءات الكفيلة بالتسريع في الاشغال الفنية الخاصة بمشروع التغليف والتعهد والصيانة الدورية للصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ببنزرت ، البالغ تكلفته المالية 1.6 مليون دينار ، ابرز محاور جلسة العمل القطاعية الملتئمة اليوم بمقر الولاية.

وتم الاتفاق على موعد يوم الاثنين 23 مارس الجاري بداية من الساعة العاشرة ليلا لانطلاق اشغال التغليف السطحي للمنطقة الوسطى الخاصة بمرور العربات بالصفيحة المعدنية للجسر المتحرك ، في مرحلة أولى في اتجاه واحد في كل مرة ، وذلك لضمان استمرارية حركة المرور على الجسر بالتداول ، مع ضمان عبور السفن في التوقيت المعتاد بصفة عادية .

