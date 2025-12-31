بنك الذهب الإفريقي يرى النور: مصر وأفريكسيم بنك تطلقان مشروعًا استراتيجيًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وقّع البنك المركزي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع بنك الذهب الإفريقي، في خطوة تُعدّ تحوّلًا استراتيجيًا في مسار إدارة الموارد المعدنية والمالية بالقارة.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالذهب داخل إفريقيا، بما يشمل الاستخراج والمعالجة والتسويق، إضافة إلى تعزيز احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية الإفريقية، والحد من الاعتماد على مراكز التكرير والتجارة الخارجية خارج القارة.

وأكد الطرفان أن بنك الذهب المزمع إحداثه سيساهم في تعزيز السيادة المالية الإفريقية، وتحسين شفافية المعاملات المرتبطة بالمعدن النفيس، فضلاً عن دعم القدرات المحلية في مجال التكرير والتصنيع، وتشجيع المبادلات التجارية البينية بين الدول الإفريقية.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار توجه أوسع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الإفريقية، وتثمينها داخل القارة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاندماج المالي الإفريقي.

