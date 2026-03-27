بني مطير : بارقة أمل جديدة… جسر قد يغيّر الواقع [فيديو]

كشف الناشط في المجتمع المدني كريم عرفة، ومؤسس مبادرة “جسور الأمل”، عن خبر سار لفائدة متساكني منطقة بني مطير التابعة لولاية جندوبة.

وفي تصريح أدلى به لتونس الرقمية، أعلن عن قرب إنجاز جسر جديد من شأنه تسهيل تنقل الأهالي، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تعزل المنطقة.

وأوضح أن هذا المشروع يُعد الجسر الثاني عشر ضمن سلسلة “جسور الأمل”، وهي مبادرة شملت عدة مناطق في تونس، ونجحت في تحسين ظروف التنقل، لا سيما بالنسبة للتلاميذ في المناطق الريفية الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة للوصول إلى مدارسهم.

وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة نظراً لبعدها الإنساني ودورها في فك العزلة عن عدد من المناطق المتضررة من الأمطار الأخيرة، حيث بلغت كميات التساقطات في بعض الجهات مستويات مرتفعة تسببت في صعوبات كبيرة في التنقل.

وفي السياق ذاته، دعا كريم عرفة وزارة النقل إلى دعم هذه المبادرة من خلال تسهيل الحصول على الخردة والسكك الحديدية القديمة الخاصة بالقطارات والمترو، والتي تُستخدم كمواد أساسية في بناء هذه الجسور.

وتبقى مبادرة “جسور الأمل” نموذجاً للعمل المدني الفاعل، حيث تواصل إحداث فرق ملموس في حياة المواطنين، خاصة في المناطق المهمشة.

 

