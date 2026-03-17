بن عروس : إحباط مخطط لإدخال 300 شمروخ إلى ملعب رادس

بن عروس : إحباط مخطط لإدخال 300 شمروخ إلى ملعب رادس

في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لمظاهر العنف داخل الملاعب، نجحت وحدات الأمن الوطني بمنطقة بن عروس، خلال أسبوع واحد، في حجز نحو 300 شمروخ كانت معدة للترويج والاستعمال داخل الفضاءات الرياضية.
و تفيد المعطيات الأولية بأن هذه الكمية تم ضبطها من مصادر مختلفة، إثر عمليات أمنية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث تبيّن أنها كانت موجّهة للبيع لفائدة أطراف رياضية، تمهيدا لاستغلالها خلال المباريات بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.
و تأتي هذه العملية في سياق حرص الوحدات الأمنية على ضمان سلامة الجماهير واللاعبين، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن داخل الملاعب، خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها الشماريخ، من حرائق وإصابات قد تكون خطيرة.
و قد لاقت هذه الخطوة استحسانًا واسعًا، باعتبارها تعزز الجهود الرامية إلى الحدّ من إدخال المواد الخطرة إلى الملاعب، وترسيخ ثقافة التشجيع الحضاري بعيدًا عن مظاهر العنف.
من جهتها، أكدت المصالح الأمنية مواصلة التصدي لمثل هذه التجاوزات، داعية الجماهير إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية في كنف الأمن والانضباط.
مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

320
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

302
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
299
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
293
الأخبار

زيادة الأجور المرتقبة : كيف تدير تونس إحدى أدق معادلاتها المالية ؟
293
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
292
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”
285
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية
284
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
272
الأخبار

طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة بين 12 و20 درجة
251
الأخبار

أمطار هامة وتساقط للثلوج في عدة مناطق من تونس خلال الـ24 ساعة الماضية

