بن عروس : إحباط مخطط لإدخال 300 شمروخ إلى ملعب رادس

في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لمظاهر العنف داخل الملاعب، نجحت وحدات الأمن الوطني بمنطقة بن عروس، خلال أسبوع واحد، في حجز نحو 300 شمروخ كانت معدة للترويج والاستعمال داخل الفضاءات الرياضية.

و تفيد المعطيات الأولية بأن هذه الكمية تم ضبطها من مصادر مختلفة، إثر عمليات أمنية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث تبيّن أنها كانت موجّهة للبيع لفائدة أطراف رياضية، تمهيدا لاستغلالها خلال المباريات بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

و تأتي هذه العملية في سياق حرص الوحدات الأمنية على ضمان سلامة الجماهير واللاعبين، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن داخل الملاعب، خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها الشماريخ، من حرائق وإصابات قد تكون خطيرة.

و قد لاقت هذه الخطوة استحسانًا واسعًا، باعتبارها تعزز الجهود الرامية إلى الحدّ من إدخال المواد الخطرة إلى الملاعب، وترسيخ ثقافة التشجيع الحضاري بعيدًا عن مظاهر العنف.

من جهتها، أكدت المصالح الأمنية مواصلة التصدي لمثل هذه التجاوزات، داعية الجماهير إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في إنجاح التظاهرات الرياضية في كنف الأمن والانضباط.

