بن عروس: إطلاق حملة “وجبة إفطار لعابري الطريق” بالمحمدية

تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم، شرع متطوعو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالمحمدية من ولاية بن عروس في توزيع عدد من وجبات الإفطار الخفيفة على ركّاب العربات الذين يداهمهم موعد الإفطار على الطريق الوطنية عدد 3 على مستوى مفترق الحنايا بالمحمدية، وذلك في إطار حملة “وجبة إفطار لعابري الطريق” التي تنظمها الهيئة للسنة الثالثة على التوالي.

وقالت رئيسة الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالمحمدية، أمل بن عرفة، في تصريح لـ”وات” اليوم الجمعة، إنّ “هذه الحملة أصبحت تقليدا ثابتا في أعمال الهيئة كل شهر رمضان، حيث يتطوع يوميا عدد من أعضائها لإعداد اكثر من 50 وجبة وتوزيعها على ركّاب العربات المارّة بالطريق خلال فترة حلول موعد الإفطار” .

وتترافق الحملة، التي تتواصل على امتداد شهر رمضان، مع استكمال جمع وتوزيع عدد من الطرود الغذائية على مستحقيها من محدودي الدخل، في انتظار الإعلان عن جمع تبرعات لحملة “كسوة العيد” التي توفر ملابس العيد لفائدة عدد من الأطفال فاقدي السند من أبناء الجهة.

وات/مكتب بن عروس

