بن عروس : برمجة حصص مداواة بالطائرة لمآوي الحشرات

بن عروس : برمجة حصص مداواة بالطائرة لمآوي الحشرات

في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية بولاية بن عروس، تمت برمجة حصص مداواة بالطائرة على عدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة بداية من اليوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية 4 أفريل القادم.

و وفق بلاغ صادر عن الولاية، فإن المناطق المعنية بالمداواة عن طريق الطائرة تشمل كلا من ضفاف بحيرة تونس الجنوبية ( بلدية مقرين)، والمنخفضات الساحلية برادس الشاطئ، و المنخفضات الساحلية والمستنقعات بين وادي مليان والمنطقة المعروفة بقمودة، وضفاف وادي مليان بين الطريق الرئيسية ” ام سي 33″ و مصب الوادي.

و تدعو الولاية، في ذات السياق، كافة مربي النحل الى اخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة  خلال اليوم الذي  ستتم فيه برمجة رش المبيدات واليوم الذي يليه.

و لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس على الرقمين  71787755 و 71786001.

