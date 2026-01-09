بن عروس تسجّل موسم زيتون واعد: الجني بلغ 68% وتوقّعات بإنتاج يفوق 20 ألف طن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يشهد موسم جني الزيتون بولاية بن عروس نسقًا متقدّمًا، إذ بلغ معدل التقدّم حوالي 68 بالمائة، وسط مؤشرات إيجابية توحي بمحصول يفوق 20 ألف طن من الزيتون، بما يعادل أكثر من 4 آلاف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي.

وأفادت رئيسة مكتب الأشجار المثمرة والزياتين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، سلوى علوي، أن كميات الزيتون المجمّعة إلى حدّ الآن تجاوزت 13 ألف طن، مؤكدة أن الجني اليدوي لا يزال الأسلوب الغالب في الجهة، في حين لم تتجاوز نسبة الجني الآلي 30 بالمائة.

وبيّنت أن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل زيادة لافتة في إنتاج زيت الزيتون قد تصل إلى 56 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، وهو ما يعكس تحسنًا في المردودية رغم التحديات المناخية واللوجستية.

