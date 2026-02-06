Français
الأخبار

بن عروس: تسليم 21 إشعارا لمنتفعات ببرنامج رائدات

سلّمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السّن ببن عروس يوم أمس الخميس، 21 إشعارا لنساء منتفعات بالبرنامج الاقتصادي لريادة الأعمال النّسائية رائدات، وذلك بعنوان سنة 2025.

وذكّرت المندوبية بتسليم 16 إشعارا بمناسبة العيد الوطني المرأة.

يُشار إلى أنّ رئيسة مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي، أكّدت في تصريح سابق للإذاعة الوطنية تمويل 6000 مشروع نسائي ضمن المرحلة الأولى من برنامج رائدات.

وأضافت أنّ هذا البرنامج مكّن من خلق 12 ألف موطن شغل على المستوى الوطني، مبينة أنّ المشاريع التي تمّ تمويلها متنوعة وتهمّ عديد الاختصاصات على غرار الطّاقات المتجدّدة والمجال الصناعي والفلاحي.

