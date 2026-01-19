Français
بن عروس : تعليق الدروس الثلاثاء بسبب تواصل هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه

تبعًا لتواصل هطول الأمطار بكميات هامة وما نجم عنها من ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات والانهج التي والساحات العامة، تقرر تعليق الدروس كامل يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 بولاية بن عروس.

وجاء هذا القرار عقب التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك في إطار الحرص على سلامة التلاميذ والإطار التربوي وكافة المواطنين.

ويشمل قرار تعليق الدروس جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، إلى جانب مراكز التكوين المهني، إلى حين تحسن الوضع الجوي واستقرار الأوضاع.

وتدعو السلط الجهوية كافة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، خاصة في ظل التقلبات المناخية المتواصلة.

