Français
Anglais
العربية
الأخبار

بن عروس: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 68 %

بن عروس: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 68 %

تقدّم موسم جني الزيتون في ولاية بن عروس بنسبة 68 بالمائة، وسط تقديرات بإنتاج أكثر من 20 الف طنّ من الزيتون، أي ما يعادل 4217 طنا من الزيت، وفق ما أفادت به، اليوم الخميس، رئيس مكتب الأشجار المثمرة والزياتين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، سلوى علوي.

وأبرزت علوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمليات جني الزيتون بالجهة، والتي أفضت الى حدّ الآن إلى تجميع أكثر من 13 ألف طنّ من الزيتون، اعتمدت في أغلبها على النمط اليدوي، فيما لم يتجاوز الجني الآلي نسبة 30 بالمائة، وفق تأكيدها.

وأضافت أن إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي سيسجّل، وفق التقديرات الأوّلية، تطوّرا هاما يصل الى 56 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، علما أن المساحات المخصّصة لزراعة الزيتون بالجهة تبلغ 7937 هكتارا يوجد 73 بالمائة منها بمنطقة مرناق، و18 بالمائة بالمحمدية، في حين تتوزّع بقية المساحات على فوشانة وبعض المناطق الأخرى، كما تضمّ الجهة 9 معاصر زيتون بطاقة تحويل تناهز 1180 طنّا في اليوم، وبطاقة خزن تبلغ 8400 طنّ.

وأشارت الى أنّ المصالح المختصّة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تنظّم حاليا مجموعة من الحملات التحسيسية لحثّ الفلاحين على استعمال مادة المرجين كسماد لغراسة الأشجار المثمرة والزياتين ولتعريفهم بالآليات والممارسات السليمة في عملية الجني.

وأبرزت أن التوصيات المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزيتون تؤكد على عدم استعمال العصي خلال الجني من أجل عدم إتلاف البراعم والمحافظة على انتاج الموسم المقبل، والاعتماد على المفارش البلاستيكية، وعدم استعمال الامشاط في عملية الجني بهدف حماية المنتوج من التلف، والمحافظة على جودة الزيتون، وتعزيز القدرة التنافسية العالية عند تصدير المنتوج.

ولفتت إلى أنّ المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس قدّرت الإنتاج الجملي لزيتون المائدة (يتوزع على مساحة 286 هكتارا) للموسم الحالي بـ1100 طن.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

383
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]

349
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
317
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي
295
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : ملحمة جديدة يصنعها أهالي فرنانة من ولاية القصرين بالوقوف بجانب القوات الامنية للقضاء على الإرهاب
293
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
291
الأخبار

صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025
278
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
278
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
277
اقتصاد وأعمال

الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون
271
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى