بن عروس: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 68 %

تقدّم موسم جني الزيتون في ولاية بن عروس بنسبة 68 بالمائة، وسط تقديرات بإنتاج أكثر من 20 الف طنّ من الزيتون، أي ما يعادل 4217 طنا من الزيت، وفق ما أفادت به، اليوم الخميس، رئيس مكتب الأشجار المثمرة والزياتين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، سلوى علوي.

وأبرزت علوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمليات جني الزيتون بالجهة، والتي أفضت الى حدّ الآن إلى تجميع أكثر من 13 ألف طنّ من الزيتون، اعتمدت في أغلبها على النمط اليدوي، فيما لم يتجاوز الجني الآلي نسبة 30 بالمائة، وفق تأكيدها.

وأضافت أن إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي سيسجّل، وفق التقديرات الأوّلية، تطوّرا هاما يصل الى 56 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، علما أن المساحات المخصّصة لزراعة الزيتون بالجهة تبلغ 7937 هكتارا يوجد 73 بالمائة منها بمنطقة مرناق، و18 بالمائة بالمحمدية، في حين تتوزّع بقية المساحات على فوشانة وبعض المناطق الأخرى، كما تضمّ الجهة 9 معاصر زيتون بطاقة تحويل تناهز 1180 طنّا في اليوم، وبطاقة خزن تبلغ 8400 طنّ.

وأشارت الى أنّ المصالح المختصّة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تنظّم حاليا مجموعة من الحملات التحسيسية لحثّ الفلاحين على استعمال مادة المرجين كسماد لغراسة الأشجار المثمرة والزياتين ولتعريفهم بالآليات والممارسات السليمة في عملية الجني.

وأبرزت أن التوصيات المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزيتون تؤكد على عدم استعمال العصي خلال الجني من أجل عدم إتلاف البراعم والمحافظة على انتاج الموسم المقبل، والاعتماد على المفارش البلاستيكية، وعدم استعمال الامشاط في عملية الجني بهدف حماية المنتوج من التلف، والمحافظة على جودة الزيتون، وتعزيز القدرة التنافسية العالية عند تصدير المنتوج.

ولفتت إلى أنّ المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس قدّرت الإنتاج الجملي لزيتون المائدة (يتوزع على مساحة 286 هكتارا) للموسم الحالي بـ1100 طن.

