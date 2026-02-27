بن عروس تُحيي ليالي رمضان ببرنامج ثقافي يضم أكثر من 100 نشاط متنوع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعيش ولاية بن عروس على وقع برنامج ثقافي متكامل بمناسبة شهر رمضان، يمتد من 21 فيفري إلى 17 مارس 2026، بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ويشمل مختلف معتمديات الجهة.

ويتضمن البرنامج 12 تظاهرة كبرى تجمع في طياتها 105 فعاليات ثقافية متنوعة، تتوزع بين 42 عرضًا موسيقيًا من بينها 15 عرضًا صوفيًا بطابع روحاني، إلى جانب 6 أعمال مسرحية و5 عروض سينمائية و9 لقاءات فكرية ومحاضرات، فضلًا عن 6 معارض فنية وأنشطة تنشيطية في الفضاءات العامة، إضافة إلى سهرات تضامنية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وورشات ومسابقات موجهة لمختلف الفئات العمرية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



