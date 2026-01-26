Français
بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، ليلة أمس، بفتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة طبيبة أسنان متوفاة داخل منزلها في ظروف وُصفت بالغامضة، وفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة ديوان أف أم.

وأفاد المصدر ذاته بأن الضحية تم العثور عليها دون أن تتضح بعد الأسباب الدقيقة للوفاة، ما استوجب تدخل السلط القضائية وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

ولا تزال الأبحاث جارية بإشراف النيابة العمومية، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية الشرعية وسائر الأعمال التحقيقية التي من شأنها توضيح ظروف الوفاة وكشف الحقيقة.

