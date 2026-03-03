بن قردان: حجز عملة أجنبية مهربة وكمية من الذهب بقيمة 2.6 مليون دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكنت مصالح الحرس الديواني ببن قردان من ضبط مبالغ هامة من العملة الأجنبية المهربة وكمية من الذهب بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليون دينار، وفق بلاغ الإدارة العامة للديوانة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026.

وأوضحت الإدارة أن العمليات تمت إثر عمليتين متتاليتين في الجنوب الشرقي، حيث تم ضبط 627 ألف أورو وسبيكة ذهبية تزن حوالي 1 كلغ.

وكشفت عمليات التفتيش لسيارتين خلال دوريتي مراقبة مرورية عن وجود:

381 ألف أورو مخفي بإحكام داخل السيارة الأولى.

أكثر من 246 ألف أورو وسبيكة الذهب داخل السيارة الثانية.

وأثبتت الاختبارات التي أجرتها مصالح البنك المركزي أن الأموال أصلية وصالحة للتداول، حيث بلغت قيمتها 2.1 مليون دينار، في حين قدر الذهب بـ 500 ألف دينار، وتم تحرير محاضر حجز رسمية في الغرض.

