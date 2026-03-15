بن قردان : وقفة احتجاجية بمعبر رأس الجدير للمطالبة بالإفراج عن تونسيين محتجزين بليبيا

ينفذ عدد من أهالي بنقردان والممتهنين للتجارة الحدودية مع ليبيا عبر معبر رأس الجدير الحدودي وقفة إحتجاحية ببوابة القيطون بالمعبر وهي آخر نقطة أمنية بين تونس و ليبيا.

و طالب المحتجون بالتدخل العاحل لمنع الإعتداءات التي تمارس عليهم وفق تعبيرهم.

كما طالبوا بإطلاق سراح المحتجزين الذين تم إيقافهم منذ يوم أمس من قبل فرقة ما يعرف بالمقنعين في الجانب الليبي.

و دعا علي زغدود النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة بنقردان السلطات التونسية التدخل الفوري لإطلاق سراح 11 تونسيا تم إحتجازهم في الجاتب الليبي منذ يوم أمس.

و بيّن زغدود أن معاملة التجار التونسيين، حتى وإن صدرت عنهم مخالفات، يجب أن تكون وفق القانون لا وفق الترهيب والحجز ودعا السلطات الليبية السماح بعودة التونسيين العالقين بالمعبر الحدودي من الجانب الليبي.

و نتيجة للوفقة الإحتجتجية التي ينفذها التجار فقد تم غلق الطريق المؤدية إلى المعبر ومنع مغادرة المسافرين عبر معبر رأس الجدير مما إضطر بعض المسافرين لسلك معبر ذهيبة وازن.

