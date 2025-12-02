بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رفع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة منذ قليل اشغال الجلسة العامة.

وجاء هذا القرار بعد أن طلب بودربالة من إدارة البرلمان التثبت من عدد النواب الحاضرين ليتبين وفق ما صرّح به بودربالة أن عدد النواب الحاضرين 91 فيما بلغ عدد المصوتين 104 صوتا.

وعاد رئيس البرلمان ليُعلن إستكمل أشغال الجلسة العامة بعد ان تم الاتفاق مع رؤساء الكتل على أن يلتزم النواب بأماكنهم بعد اجراء عملية التصويت حتى لا يحصل لبس بين عدد المصوتين وعدد الحضور.

