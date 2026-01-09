بورصة تونس…كثافة التداولات تنبؤ بأفاق ايجابية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجلت بورصة تونس للأوراق المالية أداء لافتا خلال سنة 2025، محققة وتيرة ارتفاع عالية تستمر منذ عدة سنوات، في مسار يعكس الديناميكية الإيجابية والقوية لسوق الأسهم.

ويعكس الأداء المحقق خلال 2025 تطور ثقة المستثمرين، واستفادة السوق من مناخ اقتصادي ومالي أكثر استقرارا، إلى جانب الاهتمام المتواصل بالأسهم المدرجة وهو ما تتم ملاحظته مند سنوات.

تداولات مالية مهمة

في هذا الاطار، قدّر إجمالي حجم الأموال المعالجة من قبل الوسطاء في بورصة تونس خلال سنة 2025، بنحو 10756 مليون دينار، مقابل 7350 مليون دينار خلال سنة 2024، بحسب معطيات نشرتها بورصة تونس.

ووفق المصدر ذاته فإنّ هذه الأموال توزّعت إلى 6120 مليون دينار تمّ تداولها على مستوى سوق الاسهم، و4378 مليون دينار خصّصت لعمليّات التسجيل، و217،3 مليون دينار خارج الإدراج، و40،7 مليون دينار بالنسبة للتصاريح.

واستحوذ الوسطاء الخمس الأوائل الأكثر نشاطا في البورصة على حصّة قدّرت بنسبة 79،3 بالمائة من الأموال المتبادلة في سوق الأسهم في بورصة تونس خلال سنة 2025.

وتُشير التوقعات إلى ان الطفرة التي شهدتها البورصة العام الماضي ستستمر خلال السنة الحالية، مدعومة بالسياق الماكرو-اقتصادي الذي بات يوفر رؤية واضحة ويُعزز الاستثمار والاستهلاك وهما مؤشران إيجابيان للشركات.

افاق واعدة للنشاط

في ذات السياق تكشف المؤشرات، ان مستوى العائد لدى الفائدة والسندات يبقى متوسطا نسبيا، لذلك سيواصل المستثمرون تفضيل سوق الأسهم، كما أن مستويات تقييم الشركات المُدرَجة جيدة، وهو ما سيكون عامل جذب للمستثمرين بمختلف فئاتهم.

وعموما يُتوقع أن تُشكل سنة 2026 امتداداً للمنحى الإيجابي الذي انطلق في سوق الأسهم التونسية خلال السنوات الاخيرة بشكل خاص، مدعوماً بعدد من العوامل الاقتصادية والقطاعية التي تُعزز جاذبية السوق المالية. من أبرز هذه العوامل، توقعات التحكم التضخم ما سيفسح المجال لمواصلة تيسير السياسة النقدية إلى غاية نهاية العام. كما أن استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة من شأنه أن يخلق فرص تحكيم إضافية تصب في مصلحة سوق الأسهم مُقارنة بباقي الأدوات الاستثمارية.

ويرتقب أيضاً أن تستفيد السوق من الارتفاع القوي في أرباح الشركات المدرجة خلال العام الماضي، مدفوعةً بالأداء الجيد للقطاع المالي. ويُعزز هذا التوجه استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات حيوية، من بينها البناء، والتوزيع، والبنوك، والنقل، التي تستفيد من تطوير البنية التحتية للبلاد. وعلى المستوى الفلاحي، يُعزز تسجيل التساقطات المطرية الآمال في تحقيق موسم فلاحي جيد، ما يضع حداً لسلسلة من سنوات الجفاف المتتالية، وينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والاستهلاك الداخلي.

يشار إلى أن حصيلة نشاط بورصة تونس كانت مرضية مع نهاية سنة 2025، حيث اختتمت المعاملات على نسق إيجابي للغاية. ففي اخر السنة الفارطة، سجلت البورصة التونسية أداءً متميزا، حيث عرف المؤشر المرجعي للسوق المالية “توننداكس” ارتفاعًا للسنة الخامسة على التوالي بنسبة 35,12%.

ويعود هذا الأداء يعود أساسًا إلى الانعكاسات الإيجابية على سلوك أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد، التي أعلنت عن نتائج مالية إيجابية بعنوان السنة المالية 2024 أو قررت توزيع مستويات مجزية من الأرباح. ومع موفّى نوفمبر 2025، بلغ الحجم الاجمالي للإصدارات (الأسهم والسندات) التي أنجزتها الشركات المدرجة 1.133,5 مليون دينار موزعة على 19 عملية. ويتوزع هذا العدد بين 16 قرضًا رقاعيًا (من بينها قرض واحد مطابق لمبادئ المالية الإسلامية) بقيمة اجمالية قدرها 1.081 مليون دينار، و3 عمليات ترفيع في رأس المال بقيمة 52,5 مليون دينار.

