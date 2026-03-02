Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

بورصة تونس: ارتفاع مؤشر الأسعار توناندكس في شهر فيفري

أعلنت بورصة تونس أن مؤشر توناندكس أقفل شهر فيفري عند النقطة 174,64 15، مسجلا تطورا بنسبة %5,72 بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة %6,72 خلال شهر جانفي 2025. ومنذ بداية السنة، بلغت أرباحه %12,82 مقابل ارتفاعا بنسبة %6,77 خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وقد شهد مؤشر توناندكس20، ارتفاعا خلال شهر فيفري بنسبة %5,43 بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة %6,91 خلال الشهر الفارط، ليقفل عند النقطة 6 734,94. وتصبح أرباحه خلال سنة 2026 في مستوى %12,71 مقابل ارتفاعا بنسبة %8,04 خلال نفس الفترة من سنة 2025.

ومن جهة أخرى، فقد بلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 362,4 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة %51 مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال الشهر الفارط، وليصبح المعدل اليومي لحجم التداول في مستوى 18,1 مليون دينار مقابل 11,4 مليون دينار خلال شهر جانفي و 14,7 مليون دينار منذ بداية سنة 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

325
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز

317
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
296
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
269
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
268
أخر الأخبار

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !
265
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
260
الأخبار

فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026
248
الأخبار

سفارة تونس في الدوحة تدعو أفراد الجالية التونسية لتوخي الحيطة و الحذر
247
الأخبار

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية
242
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى : النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى