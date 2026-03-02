بورصة تونس: ارتفاع مؤشر الأسعار توناندكس في شهر فيفري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بورصة تونس أن مؤشر توناندكس أقفل شهر فيفري عند النقطة 174,64 15، مسجلا تطورا بنسبة %5,72 بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة %6,72 خلال شهر جانفي 2025. ومنذ بداية السنة، بلغت أرباحه %12,82 مقابل ارتفاعا بنسبة %6,77 خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وقد شهد مؤشر توناندكس20، ارتفاعا خلال شهر فيفري بنسبة %5,43 بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة %6,91 خلال الشهر الفارط، ليقفل عند النقطة 6 734,94. وتصبح أرباحه خلال سنة 2026 في مستوى %12,71 مقابل ارتفاعا بنسبة %8,04 خلال نفس الفترة من سنة 2025.

ومن جهة أخرى، فقد بلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 362,4 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة %51 مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال الشهر الفارط، وليصبح المعدل اليومي لحجم التداول في مستوى 18,1 مليون دينار مقابل 11,4 مليون دينار خلال شهر جانفي و 14,7 مليون دينار منذ بداية سنة 2026.

