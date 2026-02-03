Français
بورصة تونس : توننداكس وتوننداكس20 يسجلان ارتفعا بأكثر من 35% خلال سنة 2025

أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة خلال سنة 2025 زيادة بنسبة 5,3% في رقم معاملاتها مقارنة بسنة 2023 لتبلغ 26,5 مليار دينارا  مقارنة بـ 25,1  مليار دينار.

وقد حسّنت 78% من الشركات التي نشرت مؤشرات نشاطها، أي 56 شركة من أصل 72، إيراداتها المجمّعة مقارنة بالسنة السابقة.

وبلغت حصة الإيرادات الإجمالية للشركات العشرين المكوّنة لمؤشر «توننداكس20» نحو 15,8 مليار دينار، أي ما يعادل 60% من إجمالي الإيرادات، مسجلة زيادة بنسبة 4,1% مقارنة بالسنة المنقضية.

وسجّل المؤشر المرجعي لبورصة تونس، «توننداكس»، ارتفاعًا بنسبة 35,12% طيلة سنة 2025، مقابل زيادة بنسبة 13,75% خلال سنة 2024. كما واصل مؤشر «توننداكس20» المنحى ذاته، محققًا ارتفاعًا بنسبة 36,30% خلال سنة 2025، مقابل نمو بنسبة 14,57% خلال سنة 2024.

ويُذكر أن عشرة من أصل اثني عشر مؤشرًا قطاعيًا نشرتها بورصة تونس سجّلت أداءً إيجابيًا عند إغلاق سنة 2025.

وعادت أفضل الأداءات لمؤشر «التوزيع» بنسبة 59,33%، يليه مؤشر «خدمات المستهلكين» بنسبة 59,32%. في المقابل، سجّل مؤشّران قطاعيان تراجعًا، حيث تكبّد مؤشر «البناء ومواد البناء» أكبر انخفاض بنسبة ‎-3,93%، تلاه مؤشر «الصناعات» بنسبة ‎-1,99%.

