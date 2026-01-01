بورصة تونس: مؤشر توننداكس يختتم سنة 2025 عند أعلى مستوى تاريخي له

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت بورصة تونس حصيلة النشاط البورصي مع نهاية سنة 2025، حيث اختتمت المعاملات على نسق إيجابي للغاية. مع نهاية سنة 2025، سجلت بورصة تونس أداءً إيجابياً، حيث سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس توناندكس ارتفاعًا للسنة الخامسة على التوالي بنسبة 35,12% بعد ارتفاع بنسبة 13,75% خلال سنة 2024 و7,90% في سنة 2023 و14,74% في سنة 2022 و2,34% بعنوان سنة 2021. وقد مكّن هذا الأداء المؤشر من إنهاء السنة عند أعلى مستوى تاريخي له، في حدود 13.449,95 نقطة.

وأوضحت بورصة تونس (BVMT) أن «هذا الأداء يعود أساسًا إلى الانعكاسات الإيجابية على سلوك أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد، التي أعلنت عن نتائج مالية إيجابية بعنوان السنة المالية 2024 أو قررت توزيع مستويات مجزية من الأرباح».

وفي الختام، ومع موفّى نوفمبر 2025، بلغ الحجم الجملي للإصدارات (الأسهم والسندات) التي أنجزتها الشركات المدرجة 1.133,5 مليون دينار موزعة على 19 عملية. ويتوزع هذا العدد بين 16 قرضًا رقاعيًا (من بينها قرض واحد مطابق لمبادئ المالية الإسلامية) بقيمة جملية قدرها 1.081 مليون دينار، و3 عمليات ترفيع في رأس المال بقيمة 52,5 مليون دينار.

من جهته، سار مؤشر توننداكس 20، الذي يضم أكبر 20 قيمة وأكثرها سيولة في السوق، على نفس المنحى التصاعدي لمؤشر توننداكس، ليختتم سنة 2025 عند 5.975,28 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 36,30%.

