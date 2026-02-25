بوروسيا دورتموند يستغرب من التعامل الأمني مع جماهيره في إيطاليا

أفاد نادي بروسيا دورتموند المنافس في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم إن بعضا من جماهيره لن تتمكن من حضور مباراة رابطة أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على ملعب أتلانتا بعد حرمانهم من دخول إيطاليا بينما زار رجال الشرطة البعض الآخر في مقر إقامته.
و أضاف النادي في بيان “لا يعلم بروسيا دورتموند حاليا أي معلومات تفصيلية حول الخلفيات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات. “يتفهم دورتموند الحاجة إلى تقييمات أمنية قائمة على المخاطر في مباريات كرة القدم، إلا أن النادي مندهش للغاية من نطاق و حجم الإجراءات التي اتخذتها الشرطة”.
و يدخل الفريق الألماني مباراة الإياب بعد فوزه 2-0 على أرضه في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لدور الستة عشر لرابطة أبطال أوروبا.
و الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع أرسنال أو بايرن ميونيخ في ثمن نهائي البطولة القارية.
و يحتل دورتموند المركز الثاني في البطولة الألمانية متأخرا بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر و حامل اللقب.
