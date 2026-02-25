بوروسيا دورتموند يستغرب من التعامل الأمني مع جماهيره في إيطاليا

أفاد نادي بروسيا دورتموند ​المنافس في بطولة الدرجة ‌الأولى ‌الألمانية لكرة القدم ‌إن بعضا من جماهيره لن تتمكن من حضور ⁠مباراة رابطة أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على ملعب أتلانتا ​بعد حرمانهم من دخول إيطاليا بينما ⁠زار رجال الشرطة البعض الآخر في مقر ⁠إقامته.

و أضاف النادي في بيان “لا يعلم بروسيا دورتموند حاليا أي معلومات تفصيلية حول الخلفيات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات. “يتفهم دورتموند الحاجة إلى ​تقييمات أمنية قائمة على المخاطر في مباريات كرة القدم، إلا ‌أن النادي مندهش للغاية من نطاق و حجم الإجراءات التي اتخذتها ⁠الشرطة”.

و يدخل الفريق الألماني ‌مباراة الإياب بعد فوزه 2-0 على أرضه في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لدور الستة عشر لرابطة أبطال أوروبا.

و الفائز من هذه المواجهة سيلتقي ‌مع أرسنال أو ⁠بايرن ميونيخ في ثمن نهائي البطولة القارية.

و يحتل دورتموند المركز ‌الثاني في البطولة الألمانية متأخرا بفارق ثماني نقاط عن بايرن ‌ميونيخ ⁠المتصدر و حامل اللقب.