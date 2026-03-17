بولبابة سالم: ترامب في ورطة حقيقية و يرغب في أن تكون عديد الدّول جدار صد [فيديو]

في تصريح خاص لتونس الرّقمية، علّق اليوم الكاتب و المحلل السياسي بولبابة سالم على تدوينة رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب و التي دعا من خلالها عددا من الدّول لحماية ناقلات النّفط بمضيق هرمز، و قال سالم إنّ هذه التدوينة يسعى من خلالها ترامب لدفع عدد من الدّول نحو تأمين مضيق هرمز، ما يؤكّد أنّه في ورطة حقيقية.

ترامب في ورطة حقيقية و يرغب في توريط دول أخرى

و اوضح أنّ ترامب دخل هذه الحرب و يريد توريط عديد الاطراف الاخرى فيها و لكن هناك عديد الدّول تفطّنت لذلك و هي ترفض الانخراط في هذه المعركة، و هذا الامر يكذّب ما يقوله ترامب في علاقة بالسيطرة الكاملة و تدميره للبحرية الايرانية و تمكّنه من القضاء على عديد المواقع في ايران، و يثبت انّ ما يروج له ترامب هو كذب على شعبه و على بقية شعوب العالم و كل تصريحاته تدخل في إطار الحرب النفسيّة و لا علاقة لها بالواقع.

و أشار سالم إلى أنّ ما يمكن استنتاجه أيضا هو أنّ الايرانيين يسيطرون على مضيق هرمز و لديهم القوة الكافية لمواجهة أمريكا، خاصة و أنّ ترامب يحاول توريط عديد الدّول و جرّ حلف الناتو إلى الحرب.

و اعتبر بولبابة سالم أنّ ترامب يرغب في أن تكون عديد الدّول مثلها مثل جدار الصّد أمامه و تكون في الواجهة، و ذلك لكونه في ورطة حقيقية و يعيش مأزق إستراتجي، إذ ثبت أنّه لا يمتلك رؤية لانهاء الحرب و كان يعتقد أنّها مجرّد فسحة قصيرة، الامر الذي نتج عنه كونه لم يحقق أيا من أهدافه بسبب تجاهله لطبيعة المنطقة و تاريخ الدّولة التي يحاربها…

ايران دولة ذات حضارة تاريخية كبيرة

هذا و لفت بولبابة سالم إلى كون ترامب في حربه على ايران لم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ و حضارة هذه الدّولة و ما تتميز به من ثقافة مختلفة و تنوع، خاصة و أنّ مفهوم الدّولة راسخ في ايران منذ آلاف السنين و لها من المفكّرين و العلماء الكثير.

و أضاف أنّه ثبت بالكاشف أنّ كل ما يروّجه الغرب و الاسرائيليين في علاقة بايران عار من الصّحة، إذ أنّ الدّولة لا تقوم على فكرة المرشد الأعلى فقط، بل تأكّد أنّ لها من القادة الكثير و أغلبهم يمتلكون تاريخ سياسي طويل ما يجعلهم على دراية كاملة بطرق التفاوض مع أمريكا و خاصة مع شخصيية ترامب.

مضيق هرمز… الحل الاستراتيجي أمام إيران لسهولة السيطرة عليه

و قال سالم إنّها ليست المرّة الاولى التي يعيش فيها العالم أزمة النّفط و ازمة مضيق هرمز، إذ في الحرب الايرانية العراقية عاش العالم تقريبا نفس الوضع، خاصة و أنّ ايران تسيطر على مضيق هرمز و الذي لا يتجاوز تقريبا الـ 33 كلم، وهو بالنسبة لها مسألة حيوية.

و لفت المحلّل السياسي إلى وجود أزمة أخرى حاليا تعيشها الدّول الخليجيّة المصدّرة للنفط خاصة و أنّ كل الشركات المستثمرة في هذ القطاع هي شركات عالمية عملاقة، وحاليا هي تقوم بالضغط على الرّئيس الأمريكي، لأنه ليس من مصلحتها هذا الارتفاع الجنوني في أسعار النّفط بالاضافة إلى وجود مشكل آخر متعلّق بالخسائر المادية التي قد تتكبّدها هذه الشركات بسبب حمولات النفط و كذلك الخسائر الاخرى المرتبطة بشركات التأمين و التي قد تصل إلى المليار دولار.

و أكّد في هذا السياق بولبابة سالم أنّ ايران من حقّها أن تدافع عن نفسها بكلّ الوسائل على اعتبار أنّها دولة ذات سيادة و الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بالاعتداء عليها، مع العلم أنّ ايران لم تعلن بشكل رسمي عن غلقها لمضيق هرمز، و لكنّها عاقبت كلّ من يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، و طالبت من بقيّة الدّول اخذ الاذن للمرور من السلطات الإيرانية.

و عن المعلومات التي تفيد بزرع إيران لألغام بحرّية بمضيق هرمز، قال محدّث تونس الرّقمية إنّ هذا المعطى لم يتأكّد بعد، و ذلك لكون ايران بامكانها حتى عن طريق الصواريخ قصيرة المدى السيطرة على المضيق و قادرة على ضرب أي هدف يمرّ من المضيق.

و شدّد بولبابة سالم على أنّ ايران بهذا التوجه تسعى نحو توريط أمريكا و نحو ايجاد أزمة حقيقية عالمية، إذ أنّها ترغب ان تدفع الدّول العظمى للضغط على امريكا لايقاف العدوان.

و في المقابل رفضت هذه الدّول منها كوريا الجنوبية و اليابان و الدّول التابعة لحلف الناتو التورط في خطط ترامب، و هذا دليل آخر على كون ما يصرّح به ترامب هو عكس ما يطلبه، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار انّه من غير الممكن مرافقة كلّ ناقلات النفط خاصة و انّ ثلث المبادلات العالمية تمرّ عبر هذا المضيق.

موجة كبيرة من الانتقادات ضدّ سياسة ترامب و الحرب على ايران

و أكّد بولبابة سالم أنّه توجه حاليا انتقادات كبيرة ضدّ ما قام به ترامب و ضدّ الحرب على ايران و هذه الانتقادات صادرة عن دول الاتحاد الاوروبي كاسبانيا و فرنسا و بلجيكا و التي تكشف عن الوجه الآخر لسياسات الاتحاد الأوروبي.

و أشار إلى أنّ هذه الدّول و خاصة التي لها ديمقراطيات حقيقية لا تدخل في مثل هذه الحروب و التي قد تكلّفها الكثير، بالاضافة إلى كونها لن تقبل بمساندة رئيس قام بمعاداة الجميع، وفق تعبيره.

ما تقوم به إيران اليوم سيجعل اي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية طويل المدى

و اعتبر الكاتب و المفكر بولبابة سالم أنّ ما تقوم به ايران اليوم و الضربات الموجعة التي وجهتها للولايات المتحدة الأمريكية و قواعدها العسكريّة في المنطقة و كذلك لحليفتها اسرائيل، سيجعل أي اتفاق تقوم به مستقبلا بطرق دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية طويل المدى و لا يقوم على فترة زمنية وجيزة.

خاصة و أنّ الحلّ الذي استعملته ايران وهو الحاق أكبر ما يمكن من الاضرار بالعدو و بث حالة من الذعر و الرعب خاصة لدى الكيان المحتل، هو الحل الوحيد لايقاف العدوان، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار أنّ لايران أيضا حلفاء في المنطقة و من غير الممكن ان تكون روسيا مثلا بعيدة عما يحصل، وفق قول بولبابة سالم.

