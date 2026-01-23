بولندا : تأثير التعريفات الأمريكية على اقتصادنا منخفض نسبيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال وزير المالية و الاقتصاد البلوندي، أندريه دومانسكي، إن تأثير التعرفات الأمريكية على بلاده “منخفض نسبيًا”، مبررًا ذلك بأن صادرات وارسو إلى الولايات المتحدة ليست مرتفعة، في مقابل اعتمادها على استيراد معدات أمريكية، لاسيما العسكرية.

و أضاف دومانسكي – في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) أن هناك شعورًا أوروبيًا عامًا بخيبة الأمل إزاء عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن الرسوم الجمركية، معتبرًا أن القارّة كانت تفضل التركيز على قضايا أخرى، مثل تعزيز التنافسية الداخلية و خفض أسعار الطاقة و إزالة القيود القانونية و لكن الواقع غير ذلك.

و أعرب عن قلقه حيال بعض بنود الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي و دول أمريكا الجنوبية، لما قد تشكله من تحديات و تهديدات لشرائح في القطاع الزراعي البولندي، منوهًا بأن بلاده نجحت في إدراج بعض البنود الحمائية للمزارعين، لكنها لا تزال ترى تحديات مقبلة و هو ما دفعها إلى التصويت ضد الاتفاقية.

و أكّد دومانسكي أنّ الإتّفاقية تحتاج إلى إعادة نظر و تنفيذ أفضل يخدم مصالح المزارعين البولنديين، مشددًا على أن حكومته ستبذل كل ما يلزم لحماية المزارعين ، لما له ارتباط مباشر بالأمن الغذائي.

و فيما يتعلق باستراتيجيته للتعامل مع المتغيرات العالمية ، أوضح أن فتح أسواق جديدة و توسيع التعاون التجاري هو أمر بالغ الأهمية ، مؤكدا أن بولندا تبحث بنشاط عن فرص شراكة جديدة مع الدول العربية، في ظل مساعٍ نشطة لإيجاد فرص تجارية جديدة تخدم الشركاء البولنديين و العرب على حد سواء.

