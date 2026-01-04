بولندا تحصل على تمويل أوروبي قياسي سنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزيرة الصناديق والسياسة الإقليمية البولندية كاتارزينا بيلتشينسكا نالينتش، أن بلادها تستعد لتلقي تمويل أوروبي قياسي يبلغ نحو 180 مليار زلوتي (أى ما يعادل 43 مليار يورو) خلال عام 2026، في أكبر تدفق سنوي لأموال الاتحاد الأوروبي منذ انضمامها إلى التكتل.

و قالت الوزيرة البولندية إن حزمة التمويل المرتقبة تشمل نحو 29 مليار يورو من خطة التعافي الوطنية البولندية (KPO)، بالإضافة إلى قرابة 14 مليار يورو من برامج تمويل أوروبية أخرى، واصفة هذا الدعم بأنه “غير مسبوق” منذ عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء البولندية.

و تعد خطة التعافي الوطنية جزءًا من آلية التعافي و المرونة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2020 لدعم الاقتصادات بعد جائحة كورونا.

و كانت المدفوعات المخصصة لبولندا قد توقفت سابقًا بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون و استقلال القضاء في ظل الحكومة السابقة، قبل أن تُستأنف عقب تولي ائتلاف موال للاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك السلطة في أواخر 2023.

و أكدت بيلتشينسكا-نالينتش أن الاقتصاد البولندي بحاجة ملحة إلى زيادة الاستثمارات، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 16.9% في 2024، مقارنة بمتوسط يتجاوز 21.3% على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما سجلت النسبة في جمهورية التشيك المجاورة 25.5%.

