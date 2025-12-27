بولندا تغلق مطارين لدواع أمنية

أعلنت السلطات البولندية إغلاق مطاري لوبلين وجيشوف الواقعين شرقي البلاد، وذلك لدواع تتعلق بـ”ضمان أمن الدولة”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب هذا الإجراء الاستثنائي.
و أشار مصدر في خدمة المراقبة الجوية إلى أن الإغلاق شمل أيضا “مناطق المراقبة الجوية المحورية” في المنطقة، ما يشير إلى اتساع نطاق الإجراءات الأمنية المتخذة.
يذكر أن مدينتي لوبلين و جيشوف تقعان في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهي منطقة استراتيجية حساسة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في أوروبا الشرقية.
و لم تتبيّن طبيعة التهديدات الأمنية التي دفعت السلطات البولندية لاتخاذ هذا القرار العاجل.
