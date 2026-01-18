Français
بيان صادر عن وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية

إسرائيل/فلسطين – إيصال شحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

18 جانفي 2026

أمام ضخامة الاحتياجات الإنسانية في غزة، قرّرت فرنسا إيصال نحو 400 طن من المساعدات الغذائية. وستُسهم هذه المكملات الغذائية من نوع «نوتريست» (Nutriset) في تحسين الوضع الصحي لأكثر من 42 ألف طفل غزّي تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، يعانون من سوء التغذية.

وتُعدّ هذه العملية، التي أطلقتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، استثنائية سواء من حيث حجمها أو من حيث نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص و**الأمم المتحدة** الذي أتاح تنفيذها. وتعرب فرنسا عن شكرها لجميع الأطراف المعنية على تعاونها الأساسي، كما تشكر برنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى توزيع المساعدات في غزة.

وتندرج هذه العملية ضمن الالتزام الإنساني المتواصل لفرنسا منذ 7 أكتوبر 2023، والذي تُرجم بإيصال أكثر من 1300 طن من الشحنات الإنسانية لصالح السكان المدنيين، عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، إضافة إلى مساهمات عينية.

وتؤكد فرنسا مجدداً على الضرورة الملحّة لأن ترفع إسرائيل جميع العوائق، بما يتيح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستقل ومحايد في كامل قطاع غزة، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

