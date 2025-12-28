Français
Anglais
العربية
عالمية

بيان 21 دولة عربية وإسلامية بخصوص اعتراف الكيان بأرض الصومال

بيان 21 دولة عربية وإسلامية بخصوص اعتراف الكيان بأرض الصومال

شددت منظمة التعاون الإسلامي و21 دولة عربية وإسلامية على رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”، معتبرة الخطوة “سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمة ووزراء خارجية كل من تركيا والأردن ومصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والكويت وليبيا، إلى جانب المالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان واليمن.

وأكد البيان “الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال الكائن بجمهورية الصومال الفدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي”.

وأشار البيان، إلى أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدان “بأشد العبارات” هذا الاعتراف الذي يمثّل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وفق نص البيان.

ورفض البيان “بشكل قاطع الربط بين هذا الإجراء الإسرائيلي وأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني”. وكان إعلان اعتراف إسرائيل بـ”جمهورية أرض الصومال” دولةً مستقلة أمس الجمعة، قد أثار استنكارا وتنديدا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” وتهديدا مباشرا لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرار الصومال.

وصدرت مواقف رسمية منددة من دول عربية وإسلامية عديدة، كما أصدرت منظمات إسلامية وعربية وأفريقية بيانات تندد بالخطوة الإسرائيلية وتحذر من تداعياتها على المنطقة. وأصبحت إسرائيل، الجمعة، أول دولة في العالم تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار يأتي “بروح اتفاقيات أبراهام”، معلنا عن “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة” واتفاقات للتعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

298
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

285
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
258
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
253
اقتصاد وأعمال

تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة
240
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
230
الأخبار

شعبية ماكرون تنخفض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
225
الأخبار

قائد الجيش السويسري : البلاد غير قادرة على صد هجوم واسع النطاق
222
الأخبار

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا
221
الأخبار

كان 2025 – المجموعة الثالثة (C): نيجيريا تهزم تونس وتبلغ ثمن النهائي (فيديوهات)
214
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم مواجهة المغرب و مالي…ترتيب المجموعة الأولى

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى