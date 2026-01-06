Français
بيب غوارديولا يكشف عن تطورات الحالة الصحية للاعبيه المصابين

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن ناديه لا يخطط لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوضع يختلف كثيرًا عن الموسم الماضي.

و تحدث غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المنتظرة أمام نظيره فريق برايتون، مساء الأربعاء، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنقليزي الممتاز.

و خلال المؤتمر الصحفي، كشف غوارديولا عن تفاصيل الإصابات، موضحًا أن المدافع البرتغالي روبن دياز سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة و ستة أسابيع بسبب الإصابة، بينما سيبتعد الكرواتي يوشكو جفارديول لفترة أطول، في حين أكد جاهزية الهولندي ناثان آكي للمشاركة.

و قال مدرب مانشستر سيتي إنه يشعر بالرضا تجاه المجموعة الحالية من اللاعبين التي خاضت فترة الإعداد و بداية الموسم، معربًا عن أمله في عودة المصابين، وعلى رأسهم جفارديول و روبن دياز، إلى جانب جون ستونز، في أقرب وقت ممكن.

كما أشار غوارديولا إلى تطلعه لعودة اللاعبين المتواجدين مع منتخباتهم في بطولة كأس أمم إفريقيا، مثل عمر مرموش وريان آيت نوري، مؤكدًا أن عودتهم ستساعد الفريق على تجاوز المرحلة الصعبة و المضي قدمًا نحو ما تبقى من الموسم.

و اختتم غوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن النادي قد يلجأ إلى بعض التدعيمات المحدودة إذا لزم الأمر، لكنه شدد على أن مانشستر سيتي لن يكرر سيناريو الموسم الماضي، حين تعاقد مع أربعة أو خمسة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.

