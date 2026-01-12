بيدري : “كأس السوبر يمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة الانتصارات”

أبدى بيدري لاعب فريق برشلونة، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء الأحد بالمملكة العربية السعودية.
و أكّد بيدري أن الفوز باللقب يمثل دفعة معنوية قوية للفريق في بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن برشلونة يعيش فترة مميزة على المستويين الفني والمعنوي.
و قال نجم وسط البارسا: «أتمنى ألا يكون هذا اللقب هو الأخير، الفريق يمر بلحظة رائعة، وكأس السوبر يمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة الانتصارات».
و عن تفاصيل المباراة، أوضح بيدري أن ريال مدريد اعتمد على التراجع الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، مضيفًا: «لم نتوقع هذا التكتل الدفاعي، لكننا نجحنا في فرض سيطرتنا خاصة في الشوط الثاني، وخلقنا العديد من الفرص التي حسمت اللقاء في النهاية».
و أشار لاعب برشلونة إلى أن الهدف الحاسم جاء بعد سيطرة واضحة للفريق، قائلًا: «عرفنا كيف ندير المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني، وهدف رافينيا منحنا الفوز والتتويج باللقب».
و شدّد بيدري على أن الجوائز الفردية لا تمثل أولوية بالنسبة له، مؤكدًا: «الجائزة ليست مهمة، الأهم هو الفوز بالكأس، وهذا ما كنا نسعى إليه».
