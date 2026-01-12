بيدري : “كأس السوبر يمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة الانتصارات”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبدى بيدري لاعب فريق برشلونة، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء الأحد بالمملكة العربية السعودية.

و أكّد بيدري أن الفوز باللقب يمثل دفعة معنوية قوية للفريق في بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن برشلونة يعيش فترة مميزة على المستويين الفني والمعنوي.

و قال نجم وسط البارسا: «أتمنى ألا يكون هذا اللقب هو الأخير، الفريق يمر بلحظة رائعة، وكأس السوبر يمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة الانتصارات».

و عن تفاصيل المباراة، أوضح بيدري أن ريال مدريد اعتمد على التراجع الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، مضيفًا: «لم نتوقع هذا التكتل الدفاعي، لكننا نجحنا في فرض سيطرتنا خاصة في الشوط الثاني، وخلقنا العديد من الفرص التي حسمت اللقاء في النهاية».

و أشار لاعب برشلونة إلى أن الهدف الحاسم جاء بعد سيطرة واضحة للفريق، قائلًا: «عرفنا كيف ندير المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني، وهدف رافينيا منحنا الفوز والتتويج باللقب».

و شدّد بيدري على أن الجوائز الفردية لا تمثل أولوية بالنسبة له، مؤكدًا: «الجائزة ليست مهمة، الأهم هو الفوز بالكأس، وهذا ما كنا نسعى إليه».

