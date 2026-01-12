Français
Anglais
العربية
الأخبار

بيدري : “كأس السوبر يمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة الانتصارات”

بيدري : “كأس السوبر يمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة الانتصارات”

أبدى بيدري لاعب فريق برشلونة، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء الأحد بالمملكة العربية السعودية.

و أكّد بيدري أن الفوز باللقب يمثل دفعة معنوية قوية للفريق في بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن برشلونة يعيش فترة مميزة على المستويين الفني والمعنوي.

و قال نجم وسط البارسا: «أتمنى ألا يكون هذا اللقب هو الأخير، الفريق يمر بلحظة رائعة، وكأس السوبر يمنحنا حافزًا كبيرًا لمواصلة الانتصارات».

و عن تفاصيل المباراة، أوضح بيدري أن ريال مدريد اعتمد على التراجع الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، مضيفًا: «لم نتوقع هذا التكتل الدفاعي، لكننا نجحنا في فرض سيطرتنا خاصة في الشوط الثاني، وخلقنا العديد من الفرص التي حسمت اللقاء في النهاية».

و أشار لاعب برشلونة إلى أن الهدف الحاسم جاء بعد سيطرة واضحة للفريق، قائلًا: «عرفنا كيف ندير المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني، وهدف رافينيا منحنا الفوز والتتويج باللقب».

و شدّد بيدري على أن الجوائز الفردية لا تمثل أولوية بالنسبة له، مؤكدًا: «الجائزة ليست مهمة، الأهم هو الفوز بالكأس، وهذا ما كنا نسعى إليه».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

517
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

447
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
344
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
305
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
281
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
278
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
259
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
257
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
253
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
252
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى