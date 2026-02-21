Français
الأخبار

بيرنلي يدين إساءات عنصرية استهدفت حنبعل المجبري عقب مباراة تشلسي

أصدر نادي بيرنلي بيانًا شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بـ«الإساءات العنصرية المقززة» التي تعرّض لها اللاعب حنبعل عبر الإنترنت، وذلك عقب مباراة الفريق في الدوري الإنقليزي الممتاز اليوم أمام تشلسي (1-1).

و أكد النادي في بيانه أنه «لا مكان للعنصرية» في المجتمع، مشددًا على أنه يعتمد سياسة «عدم التسامح مطلقًا» مع أي شكل من أشكال التمييز.

و أوضح بيرنلي أنه قام بالإبلاغ عن المنشور المسيء إلى الشركة المالكة لمنصة إنستغرام، “ميتا”، معربًا عن توقعه الحصول على «دعم قوي» من المنصة، إلى جانب الدوري الإنقليزي الممتاز و الشرطة.

و أضاف النادي أنه سيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول و فتح تحقيق بشأنه.

كما أكد بيرنلي أن حنبعل سيحظى بالدعم الكامل من النادي و من جماهيره ، لافتًا إلى أنّ المشجعين بدأوا بالفعل في إدانة هذه الإساءات.

و ختم النادي بيانه بتأكيد رسالته بشكل قاطع : «لا مكان للعنصرية».

تعليقات

