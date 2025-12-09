Français
Anglais
العربية
الأخبار

بيل غيتس يدعم أنس جابر

بيل غيتس يدعم أنس جابر

خلال تجمع “Goalkeepers”، عبّر مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير الأمريكي بيل غيتس، عن دعمه لمؤسسة أنس جابر، ممّا يفتح الطريق أمام تعاون واعد لتوفير فرص جديدة للأجيال الشابة.

و خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المشارك لمؤسسة بيل و ميليندا غيتس، و بطلة التنس التونسية العالمية أنس جابر، تمّت مناقشة أوجه التعاون المُمكنة بين المُنّظمتيْن، بهدف العمل على تعزيز التعليم و تكوين الشباب، خاصة في مناطق شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.

يُذكر أنّ مُؤسَسة أنس جابر، تُكرس جهودها لتعزيز التعليم و المساواة بين الجنسيْن و تمكين الشباب، خاصة في المناطق المحرومة، حيث تدعم المؤسسة، بَرامج التعليم والمبادرات الرياضية لتمكين الشباب و خاصة الفتيات من الوصول إلى الفُرص المُتاحة، رغم الصعوبات التي قد تَعترضهن.

و من المُنتظر أن تُقدّم مؤسسة بيل و ميليندا غيتس، المساعدة في تمويل مراكز التعليم و الرياضة و إنشاء منح دراسية للمواهب الشابة الرياضية، ممّا يُسّهل وصولهم إلى تدريب عالي الجودة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

331
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
312
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
283
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
270
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
264
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
251
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
249
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج
248
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى