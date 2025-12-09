بيل غيتس يدعم أنس جابر

خلال تجمع “Goalkeepers”، عبّر مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير الأمريكي بيل غيتس، عن دعمه لمؤسسة أنس جابر، ممّا يفتح الطريق أمام تعاون واعد لتوفير فرص جديدة للأجيال الشابة.
و خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المشارك لمؤسسة بيل و ميليندا غيتس، و بطلة التنس التونسية العالمية أنس جابر، تمّت مناقشة أوجه التعاون المُمكنة بين المُنّظمتيْن، بهدف العمل على تعزيز التعليم و تكوين الشباب، خاصة في مناطق شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.
يُذكر أنّ مُؤسَسة أنس جابر، تُكرس جهودها لتعزيز التعليم و المساواة بين الجنسيْن و تمكين الشباب، خاصة في المناطق المحرومة، حيث تدعم المؤسسة، بَرامج التعليم والمبادرات الرياضية لتمكين الشباب و خاصة الفتيات من الوصول إلى الفُرص المُتاحة، رغم الصعوبات التي قد تَعترضهن.
و من المُنتظر أن تُقدّم مؤسسة بيل و ميليندا غيتس، المساعدة في تمويل مراكز التعليم و الرياضة و إنشاء منح دراسية للمواهب الشابة الرياضية، ممّا يُسّهل وصولهم إلى تدريب عالي الجودة.
