بينهم حنّبعل المجبري : الشرطة البريطانية تفتح ملف العنصرية في الدوري الإنقليزي

فتحت وحدة شرطة كرة القدم في بريطانيا تحقيقات رسمية، بعد تعرّض 4 لاعبين في الدوري الإنقليزي الممتاز لإساءات عنصرية عبر منصّات التواصل الاجتماعي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضيّة.

و شملت الحوادث التونسي حنّبعل المجبري لاعب بيرنلي، ومدافع تشيلسي ويسلي فوفانا، اللذين تلقيا رسائل مسيئة على “إنستغرام” عقب تعادل الفريقين (1-1) في ستامفورد بريدج، السبت الماضي، إضافة إلى مهاجم ولفرهامبتون تولو أروكوداري و جناح سندلاند رومين موندل.

