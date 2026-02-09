بينهم رضيعان: غرق قارب قبالة السواحل الليبية على متنه 53 مهاجرا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، مصرع أو فقدان 53 مهاجرا، من بينهم رضيعان، إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصا قبالة السواحل الليبية، فيما لم ينجُ من الحادثة سوى شخصين.

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن القارب انقلب يوم 6 فيفري شمال مدينة زوارة الليبية، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ التي نفذتها السلطات الليبية أسفرت عن إنقاذ امرأتين نيجيريتين فقط.

وبحسب إفادات الناجيتين، فقدت إحداهما زوجها في الحادث، فيما أكدت الأخرى أنها خسرت طفليها الرضيعين جراء هذه الكارثة.

وتسلّط هذه المأساة الضوء مجددا على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون خلال محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم.

