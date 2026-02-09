Français
Anglais
العربية
عالمية

بينهم رضيعان: غرق قارب قبالة السواحل الليبية على متنه 53 مهاجرا

غرق قارب قبالة السواحل الليبية: مصرع أو فقدان 53 مهاجرا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، مصرع أو فقدان 53 مهاجرا، من بينهم رضيعان، إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصا قبالة السواحل الليبية، فيما لم ينجُ من الحادثة سوى شخصين.

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن القارب انقلب يوم 6 فيفري شمال مدينة زوارة الليبية، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ التي نفذتها السلطات الليبية أسفرت عن إنقاذ امرأتين نيجيريتين فقط.

وبحسب إفادات الناجيتين، فقدت إحداهما زوجها في الحادث، فيما أكدت الأخرى أنها خسرت طفليها الرضيعين جراء هذه الكارثة.

وتسلّط هذه المأساة الضوء مجددا على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون خلال محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

555
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

339
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
327
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
326
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
311
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
309
اقتصاد وأعمال

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي
301
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
300
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
292
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
274
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى