بينهم 8 نساء.. 46 مُترشحا لعضوية المكتب التنفيذي الوطني: هل تنجح النقابيات في “تأنيث” الاتحاد؟

أظهرت قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تضمّنها 46 اسما، من بينهم 8 نساء، في معطى يعكس حضورا نسائيا ضمن هذا الاستحقاق التنظيمي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في الأوساط النقابية والمهتمين بالشأن العام.

8 مترشحات في قائمة الأسماء المعلنة

وبحسب الأسماء الواردة في القائمة، تضم الترشحات النسائية كلا من:

سامية عميد حاجي، نهلة الصيادي، زكية الحفصي، زبيدة نقيب، ليلى بن خذر صديق، سنية فطحلي، و هادية العرفاوي، وسهام بوستة وهن عضوات في المكتب التنفيذي المتخلي.

ويبرز هذا العدد مشاركة نسائية لافتة في سباق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني، في انتظار ما ستفرزه بقية مراحل هذا المسار من نتائج وتوازنات داخل التركيبة النهائية.

قائمة أولية تترقب مآلات الاستحقاق

وتكشف القائمة عن ملامح أولية للمنافسة على عضوية المكتب التنفيذي الوطني، خاصة مع تنوع الأسماء المدرجة وتعدد الخلفيات التي تمثلها داخل المشهد النقابي.

كما يسلط هذا المعطى الضوء على أهمية الحضور النسائي داخل مواقع القرار، في ظل تصاعد الدعوات إلى تعزيز تمثيلية المرأة في الهياكل القيادية والتنفيذية، بما يكرس مشاركة أوسع في صناعة القرار.

