بين الأمطار والجفاف: أين وصلت فعلياً وضعية السدود في تونس؟

بعد شهر أكتوبر اتّسم بضغط مائي غير مسبوق، يطرح العديد من التونسيين سؤالاً ملحّاً: هل حسّنت الأمطار الأخيرة فعلاً وضعية السدود في البلاد؟

وفقاً لخبير الموارد المائية حسين الرحيلي ، فإنّ الفترة الأخيرة شهدت تسجيل كميات هامة من الأمطار ساهمت في دعم الرصيد المائي الوطني.

أمطار منقذة بعد شهر أكتوبر الحرج

في تصريح لـ”تونس الرقمية”، أكد الرحيلي أنّ الأمطار التي تهاطلت خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر والأسبوع الأول من ديسمبر كانت «غزيرة ومفيدة»، خصوصاً في مناطق الشمال الغربي حيث تتمركز أغلب السدود الكبرى. هذا التموضع الجغرافي أعطى للأمطار تأثيراً مضاعفاً.

51 مليون متر مكعب: دعم ثمين للمخزون المائي

استناداً إلى معطيات وزارة الفلاحة، كشف الرحلي أنّ السدود سجلت إضافة 51 مليون متر مكعب خلال هذه الفترة.
وصف هذه الكمية بأنها «هامة»، خاصة بعد النقص الحاد الذي طبع شهر أكتوبر.

رصيد مائي يناهز 200 مليون متر مكعب

وبحسب آخر التقديرات، يبلغ المخزون الحالي في السدود حوالي 200 مليون متر مكعب، وهو مستوى لا يزال دون المعدلات المعتادة، لكنه يمثل تحسناً ملحوظاً لفترة بداية الشتاء.

كما أشار الرحيلي إلى أن نسبة امتلاء السدود تتراوح بين 28 و29% قائلاً: «ما زلنا دون المستوى العادي، لكن هذه النسبة تبقى أساسية لانطلاق موسم الزراعات الكبرى».

